Lyon : à l’appel de Florian Philippot, 200 anti-confinement et vaccin se rassemblent sans masque

A l’appel des Patriotes et de Florian Philippot, présent pour l’occasion, plus de 200 personnes se sont retrouvées dans un irrespect total des gestes barrières. Et pour cause : ils s’agissaient d’anti-confinement, anti-vaccins et anti-masques qui se réunissaient à Lyon pour dénoncer la gestion de l’épidémie par la France.

L’ancien bras droit de Marine Le Pen et ses acolytes ont réclamé davantage de "liberté" et donc la fin du confinement et du couvre-feu. Florian Philippot a serré de nombreuses mains ce samedi, comme pour appuyer son propos, quand certains de ses soutiens évoquaient des thèses carrément complotistes.