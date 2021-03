Lyon : pas de JT sur France 3 Rhône-Alpes ce lundi soir suite à un mouvement de grève

Face au manque d’effectifs et à un travail dans le « stress », les journalistes de l’antenne Rhône-Alpes de la 3 ont émis un préavis de grève ce lundi. "Notre direction s’arc-boute encore et toujours sur des positions économiques qui mettent à mal à la fois la santé des salariés et l’image,…, d’un service public qui se doit d’être innovant et de qualité", s’est indignée une intersyndicale dans un communiqué.

Les grévistes réclament des appuis humains et une meilleure gestion des émissions. En janvier dernier, la rédaction avait déjà fait part de ses doutes quant à la faisabilité d’un 18h30 dans ces conditions.