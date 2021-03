Régionales : "la gauche est devenue une secte islamo-gauchiste" selon Andrea Kotarac (RN)

L'ancien Insoumis, investi par le parti lepéniste pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, a donc décidé de muscler ses sorties. Comme le prouve le communiqué de presse du jeune candidat ce mardi matin qui prend la gauche pour cible.

"Depuis des années, la gauche est écartelée entre son soutien hystérique au droit à la différence et sa vision hypocrite de l’intégration. Elle a désormais fait son choix en devenant le porte-drapeau du décolonialisme et du racisme anti-blanc", écrit Andréa Kotarac, citant pour exemple les déclarations d'Audrey Pulvar et celles de la présidente de l'UNEF sur les réunions interdites aux blancs.

"La gauche prouve ainsi qu’elle a définitivement déserté le champ social – ce qui explique d’ailleurs pourquoi les classes les plus populaires l’ont massivement abandonné – pour devenir une secte islamo-gauchiste. Simple instrument aux mains de quelques porte-parole autoproclamés des minorités "racisées", elle a définitivement perdu, et sa raison d’être, et sa légitimité à unir les Français autour de l’intérêt général", conclut le candidat RN, crédité de 19% d'intentions de vote au premier tour dans un récent sondage OpinionWay commandé par le clan de Laurent Wauquiez, président sortant de la Région.