Cédric Van Styvendael : "Villeurbanne, capitale française de la culture : un formidable accélérateur"

Mardi midi, Villeurbanne devenait la capitale française de la culture 2022, avec à la clé 1 million d'euros. Le maire était évidemment "très content". "Mais on ne se laisse toutefois pas griser car on a conscience de la situation dans laquelle les habitants et les acteurs culturels vivent", note Cédric Van Styvendael.

"Ce label va être un formidable accélérateur en matière de politique culturelle, notamment pour la jeunesse à Villeurbanne mais aussi sur la Métropole de Lyon. (…) Car on a fait le choix de solliciter très tôt les maires de l’agglomération pour savoir s’ils étaient intéressés. Et ils ont été nombreux, que ce soit la Ville de Lyon, de Rillieux, de Vaulx-en-Velin, de Décines à nous dire qu’ils étaient candidats avec nous", poursuit celui qui cumule avec la casquette de vice-président de la Métropole en charge de la Culture.

"Ce label, c’est une forme de coin de ciel bleu qu’on se met dans la tête pour passer les semaines encore un peu dures qu’on a devant nous", précise Cédric Van Styvendael.

Concrètement, la saison culturelle améliorée de Villeurbanne débutera en septembre prochain avec les Invites. Il y aura aussi 200 concerts, 300 évènements culturels, 4 festivals…

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.