La Région Auvergne-Rhône-Alpes va débloquer 15 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par le gel

Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, était en déplacement ce vendredi sur une exploitation dans la Drôme. L'élu LR a annoncé qu'il allait débloquer "en urgence" un fonds de 15 millions d'euros, mais "que cela ne suffira pas pour sauver l'arboriculture et la viticulture sur notre territoire".

Ces dernières nuits, le retour du froid a frappé de plein fouet les exploitations agricoles et les prochains jours s'annoncent encore compliqués.

"On a besoin d'un vrai message de solidarité nationale, pour pouvoir les accompagner et leur permettre de sortir la tête de l'eau. Ils vont vraiment avoir besoin de nous. A l'arrivée, ce sont ces produits que nous voulons. Si on ne les aide pas, on va se retrouver avec des exportations et des produits qui ne respectent pas ce que l'on attend. On doit agir vite", a ajouté Laurent Wauquiez dans une vidéo Twitter.

Ce jeudi soir, le ministre de l'Agriculture avait déjà annoncé le déploiement du régime de calamité agricole.