Etienne Blanc (LR) : "Poser les bases et les fondations de la reconquête de Lyon pour dans 5 ans"

Lundi se déroule l'élection du président des Républicains du Rhône. Et Etienne Blanc a choisi de soutenir le sortant, Alexandre Vincendet, plutôt que Jérôme Moroge. "Je suis très heureux que les Républicains aient un choix, c’est un choix de qualité. Un conquérant avec Alexandre Vincendet et un garçon beaucoup plus posé et institutionnel avec Jérôme Moroge", note le sénateur du Rhône.

Etienne Blanc avait dû s’effacer l’été dernier lors de l’accord passé entre la droite et Gérard Collomb. "Une erreur politique", estime-t-il avec le recul. "Les Verts ont fait le résultat qu’ils ont fait aux européennes. Ils ne font pas de voix en plus. (…) C’est là que la droite doit se poser la question : pourquoi nous n’avons pas mobilisé nos électeurs ? Parce que c’est vrai qu’ils ne sont pas allés voter au deuxième tour", poursuit-il.

"Aux régionales, il faut que la droite se mobilise. C’est le grand enjeu de l’élection", estime l’ancien 1er vice-président de Laurent Wauquiez à la Région.

A la Ville de Lyon, Etienne Blanc est le patron du groupe de la droite. "Notre stratégie, c’est de poser les bases et les fondations de la reconquête de Lyon pour dans 5 ans. (…) Depuis 30 ans, la droite a perdu toutes les métropoles : Paris, Lyon, Rennes, Nantes, Lille, Marseille", prévient le parlementaire.



