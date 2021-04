Fédération des Républicains du Rhône et de la Métropole de Lyon : Alexandre Vincendet réélu président

Entre le président sortant Alexandre Vincendet et Jérôme Moroge, ils ont choisi d'offrir au premier l'opportunité de réaliser un second mandat. Une victoire facile face au maire de Pierre-Bénite, dont les résultats définitifs seront communiqués durant la soirée. Mais à Rillieux, on annonce 56,67% des voix des adhérents en faveur d'Alexandre Vincendet, avec une participation de plus de 70%.

Des points communs, les deux hommes en ont plusieurs. Ils sont de la même génération, ont été les protégés de vieux briscards de la politique et ont facilement conservé leur siège de maire l’an dernier, remportant les élections dès le premier tour, à Rillieux-la-Pape pour Alexandre Vincendet et à Pierre-Bénite pour Jérôme Moroge. Ils s’étaient également distingués en 2017 en échouant à devenir députés dans des circonscriptions qui leur tendaient les bras. Pourtant, les deux profils sont si différents. Le premier a cultivé un goût pour l’offensif et l’affirmation d’une droite décomplexée tandis que le second, à la personnalité plus effacée, est moins clivant.

Alexandre Vincendet s’était présenté comme le candidat qui avait désapprouvé l’alliance passée aux élections métropolitaines et municipales à Lyon l’an dernier avec Gérard Collomb. Un accord fomenté par Laurent Wauquiez, entre l’Hôtel de Région et l’Hôtel de Ville, et qui a créé deux camps chez les Républicains du Rhône. Jérôme Moroge, fidèle du président d’Auvergne-Rhône-Alpes, avait été soigneusement placé sur la route d’Alexandre Vincendet par Laurent Wauquiez, pour reprendre la main sur la fédération et écarter l’un des leaders de ceux qui contestent son total leadership sur la droite lyonnaise.

Reste à savoir ce qu’il adviendra désormais de cette fédération qui a perdu énormément de militants depuis 10 ans. D’importants scrutins sont à préparer, à commencer par les régionales. Mais il ne faudra pas perdre de vue 2022 et sa présidentielle suivie des législatives. Deux élections qui avaient été catastrophiques pour les Républicains il y a quatre ans.

Alexandre Vincendet sera l'invité ce mardi midi des Coulisses du Grand Lyon sur LyonMag TV.