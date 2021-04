Près de 150 policiers manifestent à Lyon contre le verdict de Viry-Châtillon

Les policiers ont manifesté ce mardi midi pour dénoncer le verdict rendu ce week-end par la cour d'assises des mineurs de Paris, au procès de l'attaque d'une voiture de police en 2016 à Viry-Châtillon.

Sur les treize jeunes jugés en appel pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique, cinq ont été condamnés à des peines allant de six à dix-huit ans de réclusion criminelle. Huit acquittements ont également été prononcés.

A l'appel du syndicat Alliance Police, les manifestants ont protesté contre la "clémence" et le "laxisme" de la justice : "Justice Aveugle, Complaisante, Absente, Bâclée", pouvait-on notamment lire sur une pancarte, qui reprenait l'acronyme ACAB (All cops are bastards).