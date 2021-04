Top 14 : face à Clermont, le LOU Rugby doit "être mort de faim"

Un match à enjeux forcément, à cinq journées de la fin de la saison régulière. Et les Lyonnais, actuellement sixièmes, en sont conscients : "On a plus beaucoup de calculs à faire. Les phases finales approchent. On aborde ce qui arrive avec beaucoup d'envie. On a une équipe pour finir dans les six. Toutes les équipes ont l'envie, mais on va voir qui va le mieux répondre dans cette période décisive. On va déjà avoir une première réponse ce samedi", a déclaré en conférence de presse d'avant-match le troisième ligne Dylan Cretin.

Pour le coach, ce choc face à Clermont est "déjà un match de phases finales". "Si on n'a pas envie de regarder à la télé ce qu'on a connu depuis quelques années, il faut se battre. Il faut s'envoyer dans cette bataille sans aucun regret", a confié de son côté Pierre Mignoni.

Face au LOU ce samedi, "une équipe que l'on connaît très bien". "Ce sera difficile, comme toujours. Ce sont des matchs engagés, très serrés au niveau du score et dans le jeu. Ils vont venir avec toutes leurs forces et tout faire pour nous sortir de la route, c'est normal. Il faudra être mort de faim. Avoir envie chaque seconde, sur chaque ballon, sur chaque action", a conclu le technicien.

Début du match à 14h45.