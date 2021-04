Régionales 2021 : les listes de Najat Vallaud-Belkacem dévoilées le 3 mai, en attendant on connaît ses porte-paroles

La liste "L'Alternative", conduite par Najat Vallaud-Belkacem pour les prochaines élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté ce samedi ses porte-paroles.

La socialiste sera donc accompagnée de quatre porte-paroles, deux socialistes, un de Cap écologie et du président du Parti Radical de Gauche (liste complète ci-dessous).

Si aucun accord n'a encore été trouvé avec Fabienne Grébert (EELV), la cheffe de file a tenu à rappeler que "la liste de l’Alternative est une liste de rassemblement, d’ouverture, d’équilibre à gauche, à vocation centrale et majoritaire, radicale, socialiste, républicaine, profondément tournée vers un avenir écologique".

Cette liste sera connue le 3 mai prochain et le programme à la mi-mai. D'ici là, les électeurs devront être patients.

La liste complète des porte-paroles :

- Aline Jeudi (PS-Allier). Cadre commerciale dans la santé, conseillère municipale de Gannat et conseillère communautaire de Saint-Pourçain Sioule Limagne.

- Florence Batrix, (PS-Ain). Sénatrice de l'Ain, conseillère régionale et professeure d’économie.

- Guillaume Lacroix, (PRG-Métropole de Lyon). Président du Parti Radical de Gauche.

- Stéphane Gemmani, (Cap Ecologie-Isère). Fondateur du Samu social grenoblois et conseiller régional.