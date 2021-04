Il est désormais possible de relier Lyon à Caluire avec un trolleybus "nouvelle génération" 100% électrique

Depuis ce lundi, les premiers trolleybus "nouvelle génération" 100% électriques ont été mis en service sur la ligne C13 entre l'arrêt Montessuy à Caluire-et-Cuire et celui de Grange Blanche dans le 8e arrondissement de Lyon. D'ici la fin du mois de juin, 17 bus vont progressivement être déployés sur cette ligne.

Ces derniers sont équipés de la technologie IMC (In Motion Charging). Concrètement, le bus peut rouler en autonomie sur 40% de son trajet, sans être raccordé aux lignes électriques. De plus, les batteries se rechargent automatiquement lorsque le trolley est raccordé et lorsqu'il freine. La modernité a bien sûr un coût : 950 000 euros pièce. "Cette technologie permet au bus de se détacher lorsqu'il le souhaite et éviter facilement des zones de travaux. Le C13 va pouvoir faire le parcours complet sans arrêt à Hôtel de Ville, contrairement à ce qu'il se passait ces derniers mois. Les voyageurs devraient gagner une dizaine de minutes sur leur trajet", a expliqué le président du Sytral Bruno Bernard ce lundi lors d'un voyage "inaugural" au départ de l'arrêt Cuire.

Le confort est également bien plus important pour les passagers dans ces nouveaux véhicules. Ils sont notamment équipés de prises USB, d'un affichage plus moderne avec de grands écrans et l'arrière du bus est équipé d'une grande vitre qui apporte beaucoup plus de lumière que sur les anciennes versions.

De plus, avec 30% de capacité supplémentaire, ils offrent beaucoup plus de place, notamment pour les PMR explique Audrey Henocque, première adjointe de la mairie de Lyon, présente ce lundi en raison du congé paternité de Grégory Doucet : "Je suis ravie de l'arrivée de ces trolleybus 100% électriques. On a besoin de lignes fortes pour nos concitoyens de l'extérieur de la ville. Avec ce nouveau C13, on a beaucoup plus de place, il est plus moderne et très accessible. Un fauteuil peut facilement entrer avec deux, voire trois poussettes. C'est un confort supplémentaire pour tout le monde".

Au total, 34 de ces bus ont été commandés par le Sytral. Les autres viendront équiper la ligne C11, entre Saxe et Laurent Bonnevay, d'ici la rentrée. Des bus au GNV doivent également arriver dans les prochaines années. Près de 400 véhicules sont attendus d'ici la fin du mandat.

B.B.