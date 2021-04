Lyon : la CGT demande à la SNCF la mise en place d’une "stratégie vaccinale"

Dans un communiqué, la CGT de Lyon décrit la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement comme étant "calamiteuse".

La CGT des Cheminots de la Région de Lyon revendique "la mise en place d’une véritable stratégie vaccinale à la SNCF pour l’ensemble de ses agents, au statut et contractuels mais aussi pour les retraités SNCF".

Le syndicat estime que la SNCF "doit être en mesure de tester et de vacciner les cheminots actifs (agents au statut contractuels) et les personnels des comités d’entreprises ainsi que les retraités" et qu’il s’agit de sa "responsabilité d’employeur".

La fédération demande alors au gouvernement de fournir des doses de vaccins pour "protéger les cheminots en première ligne".