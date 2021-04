Mariage houleux à Bron : deux proches des mariés condamnés 

Le 19 septembre 2020, les célébrations d’un mariage avaient dérapé sur la commune de Bron, à l’est de Lyon. Les soixante participants étaient arrivés avec 30 minutes de retard après avoir réalisé des rodéos en grosses cylindrées ou en moto dans les rues de la ville. Un manège débuté la veille au soir.

Trois personnes avaient été interpellées après les faits : le père et les deux frères du marié qui avaient été placés sous contrôle judiciaire. La municipalité brondillante avait alors décidé de sévir tout en maintenant la cérémonie, notamment car le père du marié est agent de la Ville. L’union du couple avait été célébrée par l'adjointe de Jérémie Bréaud alors qu’aucun invité n'avait été autorisé à entrer, sauf le couple, leurs témoins et les proches parents. Plusieurs proches des fiancés avaient alors très mal pris la nouvelle et avaient menacé une élue, avant de tenter de pénétrer de force dans la mairie. Arrivée sur place, la police s’était heurtée à une foule véhémente, faisant pleuvoir coups et insultes. Du gaz lacrymogène avait notamment dû être utilisé par les forces de l’ordre.

L’affaire avait été jugée en mars dernier, le jugement n’a été rendu que ce mercredi d’après Jérémie Bréaud : "Sur les trois prévenus, deux ont été condamnés. Le premier pour menaces et intimation sur personne dépositaire de l'autorité publique avec une condamnation de 100 jours-amende à 10 euros. L'autre a été reconnu coupable de violences sur un policier et de menaces sur trois fonctionnaires et devra suivre un stage de citoyenneté. Il devra également verser 200 euros à chaque policier". Une condamnation pas assez suffisante selon l’édile de Bron qui préfère néanmoins, "ne pas commenter cette décision de justice".