Pour cette rencontre capitale dans la course à l'Europe, Rudi Garcia devra se passer de Melvin Bard, positif au Covid-19. Islam Slimani et Jason Denayer, eux, sont "plus qu'incertains", a également indiqué l'entraineur lyonnais en conférence de presse d'avant-match.

A noter le retour de suspension de Sinaly Diomandé.