Lyon : la vente du muguet autorisée mais encadrée pour ce 1er mai confiné

Les particuliers et les associations pourront tenir des points de vente sur la voie publique, "dans le respect de la limite des rassemblements à six personnes, conformément aux mesures sanitaires en vigueur", précisent les services de l'Etat.

La vente du muguet restera évidemment autorisée dans les commerces "essentiels", tels que les fleuristes, les jardineries et les enseignes de grande distribution.

A noter que les mesures de restriction des déplacements demeurent au 1er mai. Ainsi, la "collecte de muguet par les particuliers devra se faire entre 6h et 19h et dans la limite d’un périmètre de 10 kilomètres autour de leur lieu d’habitation".