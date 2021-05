Manifestation du 1er mai à Lyon : les syndicats appellent à "changer de cap"

Les manifestants doivent se retrouver en milieu de matinée place Jean-Macé.

L’intersyndicale du Rhône (CGT, FSU, Solidaires, CNT, CNT-SO et UNEF) appelle à se mobiliser ce samedi 1er mai à l’occasion de la fête du Travail, "un an après le premier épisode de confinement".

"La situation des hôpitaux est toujours aussi critique. […] Dans les entreprises, la situation pour les salariés est catastrophique. Le gouvernement a mis sur la table des sommes importantes pour accompagner une partie de l’économie. Mais aucune contrepartie sur l’emploi n’a été demandée aux entreprises. […] Nous ne pouvons accepter une société qui privatise les bénéfices tout en socialisant les pertes", peut-on lire dans un communiqué de l'intersyndicale.

"Face à une crise qui aujourd’hui est autant sanitaire que sociale et environnementale, il est temps de changer de cap ! À une crise internationale, il faut une réponse internationale ! Un accès pour tous à des bonnes conditions sanitaires (gratuité, suppression des brevets sur les vaccins et disponibilité de ceux-ci à l’échelle planétaire) est essentiel et doit s’accompagner par d’un renforcement des droits des travailleurs sans mise en concurrence entre ceux-ci", demandent les syndicats, qui seront rejoints par plusieurs élus, notamment de la majorité écologiste lyonnaise.

Le cortège partira à 10h30 de la place Jean Macé dans le 7e arrondissement, et se rendra en direction de la place Bellecour. L'objectif de faire mieux que l'an dernier (une dizaine de manifestants en plein premier confinement ndlr) sera probablement largement atteint.