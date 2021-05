Top départ du "Joli mois de l’Europe" dans la Métropole de Lyon

De nombreuses actions et animations vont avoir lieu entre Rhône et Saône jusqu’au mois de juin prochain. "Je suis convaincu que nous devons agir en coopération au niveau européen pour lutter contre les dérèglements climatiques", a déclaré Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, au moment de lancer ce "Joli mois de l’Europe" ce lundi. Pour Audrey Henocque, la 1ere adjointe au maire de Lyon qui remplace Grégory Doucet pendant son congé paternité, "la Ville prend sa part et participe déjà à plusieurs projets européens pour une meilleure gestion de l’énergie et de la lumière et pour un système alimentaire plus juste".

L’action la plus visible sera sans doute cet habillage d’une rame du tramway des lignes T1 et T2 "aux couleurs du Pacte Vert Européen" pendant tout ce mois de mai 2021.

Les collectivités territoriales organiseront également plusieurs animations comme la mise en place d’un quiz éducatif, des ateliers de sensibilisation, des festivals, des expositions ou encore des formations au compostage.

Les festivités prendront fin le 1er juin avec la 4e édition de Sun Trip, une course de vélo-électriques à énergie solaire.