Vaulx-en-Velin : 35 heures de travail d'intérêt général pour le chauffard interpellé en plein rodéo 

Ce mardi, la police a indiqué être intervenue à deux reprises dimanche dernier. D’abord à Vaulx-en-Velin où une dizaine d’individus enchaînaient les roues-arrières en moto vers 17h. Quand des agents sont arrivés sur place, un homme a chuté de son engin en tentant de fuir. Âgé de 18 ans, il a été interpellé.

Une heure après, un autre rodéo était signalé dans le quartier Bel Air de Villeurbanne. Un homme avait été, là-encore, interpellé par les forces de l’ordre. L’individu de 20 ans conduisait dangereusement près des patrouilles alors qu’un accident entre un scooter et une automobiliste venait de se dérouler non loin. Après l’arrestation, les policiers avaient été obligés de fuir à cause des tirs de mortiers d’artifice réalisés dans leur direction.

Le premier individu a été jugé ce mardi en comparution immédiate après avoir reconnu les faits durant sa garde à vue. D’après la DDSP du Rhône, le mis en cause a écopé de 35 heures de travail d'intérêt général à effectuer sous 18 mois. Le deux-roues a été confisqué.

Le second chauffard, a lui aussi été jugé ce mardi à Lyon. Il a été condamné à 70 heures de TIG à effectuer dans les 18 mois, ainsi qu’à une amende de 200 euros.