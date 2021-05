Fabienne Grébert (EELV) : "Je veux rassembler tous ceux qui en ont marre de Laurent Wauquiez"

Candidate EELV pour les régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Grébert n'est créditée que de 13% d'intentions de vote dans le dernier sondage Ipsos Sopra Stéria. "Les écolos s’habituent à ce que les sondages un mois avant les élections soient 8 à 10 points en dessous des prévisions", réplique-t-elle.

"Je veux rassembler tout ceux qui en ont marre de Laurent Wauquiez et qui n’ont plus envie de lui donner un nouveau mandat de six ans. Je sais qu’ils sont nombreux", poursuit la candidate écologiste, consciente que le président sortant de la Région part avec un avantage : "Avec tout l’argent des contribuables qu’il utilise pour la communication, c’est la moindre des choses que les gens soient satisfaits. Il passe beaucoup plus de temps à communiquer, qu’à faire. Laurent Wauquiez ne fait rien, il n’a pas investi". "On ne vend pas la Région comme un paquet de lessive", assène-t-elle.

Une fois élue présidente de la Région, Fabienne Grébert entend, comme première mesure, "structurer une filière photovoltaïque d’excellence et ne pas laisser nos savoir-faire industriels partir, créer et maintenir de l’emploi dans des vallées qui en ont bien besoin".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.