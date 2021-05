Métropole de Lyon : la journaliste Catherine Lagrange nommée conseillère presse de Bruno Bernard

La journaliste Catherine Lagrange, connue du paysage médiatique lyonnais, rejoint le cabinet du président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. Elle devient la conseillère presse et communication de l'élu. L'ex-correspondante du Parisien et du Point désormais, succède ainsi à Marianne Zalc-Muller, partie en mars dernier, après une courte mission auprès des écologistes.

"Après une trentaine d’années comme journaliste, je suis à la fois très heureuse de débuter une nouvelle aventure professionnelle et de la confiance que me témoigne Bruno Bernard et son équipe", a déclaré la journaliste, qui ne manquait rarement une conférence de presse des écologistes lorsqu'elle était encore correspondante.

"Je remercie Marianne Zalc-Muller pour son engagement et la qualité de son travail à nos côtés pendant le début du mandat et je me réjouis d’accueillir au sein de mon cabinet Catherine Lagrange qui mettra son énergie et son professionnalisme au service des grands lyonnais", s'est de son côté réjoui Bruno Bernard.