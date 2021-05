Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : combien gagnait Grégory Doucet avant de devenir maire de Lyon ?

L’écologiste avait, en septembre, rempli ses déclarations de patrimoine et d’intérêts avant de la transmettre à la Haute Autorité qui a, depuis, tout vérifié. Seule la seconde a pour le moment été rendue publique.

A l’intérieur, on apprend que Grégory Doucet déclare avoir été employé depuis 2014 de Handicap International, comme responsable et directeur des opérations en Afrique de l’Ouest. Grégory Doucet a touché 27 969 euros net lors de sa première année en 2014, avant d’évoluer chaque année jusqu’à toucher 38 639 euros net en 2019, soit un peu plus de 3200 euros de salaire mensuel net. A cause de la campagne municipale et de son congé sans solde pris en mars, l’écologiste n’a touché que deux mois de salaire en 2020, soit 6571 euros net.

Grégory Doucet précise également que sa compagne était psychologue chez Handicap International lorsqu'il a rempli la déclaration, et qu’il disposait d’une fonction bénévole susceptible de faire naître un conflit d’intérêts, à savoir son poste de vice-président de l’ONG Planète Enfants & Développement Association.

Puisqu'il venait d'être élu, il n'évoque pas encore ses indemnités.

Reste désormais à la Haute Autorité de publier avant l'été la déclaration de patrimoine du maire lyonnais, mais aussi toutes les déclarations de ses adjoints, ainsi que celles de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de ses vice-présidents.