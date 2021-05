Déconfinement à Lyon : les terrasses des restaurants, bars et cafés vont d’abord rouvrir à 50% de leur capacité d’accueil

Matignon a dévoilé ce lundi soir dans les colonnes du Parisien les détails des réouvertures prévues le 19 mai. Les terrasses des bars et des restaurants seront de nouveau accessibles au public mais avec la moitié de leur capacité et avec un maximum de six personnes par table. Elles rouvriront à 100% dès le 9 juin.



Concernant les salles en intérieur des bars, restaurants et cafés, le public pourra de nouveau s’y rendre à partir du 9 juin dans une jauge limitée à 50%. Il faudra attendre le 30 juin pour la réouverture complète de ces lieux.



Le 19 mai sera également synonyme de réouverture de tous les magasins. Cela prend en compte les centres commerciaux et les commerces dits "non-essentiels". Il faudra d’abord respecter une jauge d’un client maximum pour 8 mètres carrés. Le nombre de clients pourra être doublé à compter du 9 juin puis la règle disparaîtra totalement le 30 juin.



Les cinémas, les salles de spectacle et de concert mais aussi les théâtres ne pourront pas de leur côté recevoir plus de 35% de leur capacité d’accueil, soit un maximum de 800 spectateurs à partir du 19 mai.