Reprise de la circulation ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne ce jeudi sur une voie

La SNCF a annoncé ce mercredi soir la reprise de la circulation ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne. La ligne était à l’arrêt depuis mardi matin après un glissement de terrain à Rive-de-Gier suite aux fortes précipitations du début de semaine.

Le trafic se fera ce jeudi sur une seule voie : 3 allers-retours de TGV Paris-Saint-Etienne et 3 allers-retours TER Lyon-Saint-Etienne sont annoncés pour la journée. Les navettes ferroviaires entre Lyon-Perrache et Givors et les bus entre Givors et Saint-Etienne restent à disposition des voyageurs.

Un train par heure et par sens est également prévu à partir de vendredi.