France Humanitaire subventionnée par la Région : les écologistes accusent Laurent Wauquiez de "détourner" l'argent public "à des fins ignobles"

Elle se presse chaque année au gala organisé par le fondateur et président de France Humanitaire, Pierre Delacroix.

Mais depuis que ce dernier a choisi, en 2015, de se présenter sur les listes du Front National de l'époque, certains hésitent à s'afficher à ses côtés, même si l'ONG favorise l'accès aux soins dentaires et ophtalmologiques pour les plus démunis en France, et réalise des missions à l'international, notamment à destination des Chrétiens d'Orient.

Laurent Wauquiez, en sa qualité de président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, n'a eu que faire de voir Pierre Delacroix siéger un temps dans son opposition avant de claquer la porte du groupe lepéniste. La collectivité a ainsi continué de subventionner France Humanitaire. Et compte bien le faire de nouveau ce vendredi lors d'une commission permanente.

Sauf que l'enveloppe de 80 000 euros prévue n'est pas du goût des conseillers régionaux écologistes. Dans un communiqué de presse, Myriam Laïdouni-Denis, par ailleurs tête de liste de Fabienne Grébert en Isère pour les régionales, dénonce ce vote à venir. Selon elle, "cette subvention ne peut cacher l'instrumentalisation qui est en cours pour servir les intérêts personnels et électoraux du président de la Région et ses liaisons dangereuses avec l'extrême-droite". La candidate EELV rajoute même que "l'argent utilisé à ces fins est celui des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez le détourne à des fins ignobles".

Outre l'ex couleur politique du président de l'ONG, que reproche Myriam Laïdouni-Denis à France Humanitaire pour estimer qu'il est "ignoble" de la subventionner ? Selon elle, les principes du droit international humanitaire, qui prévoit que "les objectifs humanitaires doivent être détachés d'autres objectifs économiques, militaires ou autres", sont "l'inverse des déclarations de M. Delacroix qui explique 'choisir de se placer sur le plan culturel et défendre la culture judéo-chrétienne'".

Une citation tronquée, empruntée à une interview accordée au Progrès en 2017 lors d'un retour de mission en Irak et en Syrie. A la question de savoir pourquoi Pierre Delacroix venait en aide aux Chrétiens d'Orient et pas à d'autres populations, il répondait : "J’ai choisi de me placer sur le plan culturel. Je défends la culture judéo-chrétienne face à la montée de l’islamisme radical et sa barbarie".