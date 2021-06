Mouvement de grève ce lundi au Médipôle Lyon-Villeurbanne

Deux débrayages sont prévus : de 5h à 7h pour le personnel de nuit, et de 6h à 9h pour celui de jour.

"Cela fait deux ans que nous dénonçons les dysfonctionnements à la direction. Ils restent sourd à nos revendication d'autant que la crise covid n'a absolument pas impacté négativement leur comptabilité bien au contraire. Nous avons un taux d'absentéisme important du arrêt et des accidents de travail. Les salariés sont totalement méprisés, épuisés, pas respectés Nous avons mandaté trois experts dont les conclusions sont en défaveur de la politique sociale et économique de la direction. Nous avons besoin de vous pour relayer cette information au plus grand nombre", indique le syndicat dans un communiqué de presse.

La CGT évoque une grève possiblement reconductible "jusqu’à l’obtention de (ses) revendications" auprès de la direction du Médipôle basé à Villeurbanne.