Un robot humanoïde pour apaiser les enfants du Médipôle Lyon-Villeurbanne

Le centre hospitalier privé a accueilli dans son service de chirurgie ambulatoire le robot humanoïde Pepper, chargé de "divertir et apaiser les enfants avant, pendant et après leur prise en charge".

Médipôle devient ainsi le premier établissement de santé privé en France à utiliser ce robot dont la mission est de "diminuer l'angoisse des enfants et de leurs parents, facilitant ainsi la prise en charge par l'équipe soignante".

Baptisé Oscar, ce robot pourra entrer en contact et interagir avec le jeune patient. "Le soignant et le robot lui présentent son parcours en détail : grâce à cette interaction, l’enfant a une meilleure compréhension des différentes étapes, ce qui réduit son anxiété et celle de ses parents", a expliqué la direction de Médipôle.

Pour patienter, l’enfant a ainsi la possibilité de mettre de la musique et faire danser Oscar, d’écouter une histoire, ou encore de jouer sur sa tablette tactile intégrée. Surtout, la présence de cet humanoïde permet d’éviter la prémédication d’anxiolytiques qui retardent d’autant plus le réveil post-opératoire.

"Le soignant, en permanence aux côtés de l’enfant, est soutenu par la présence d'Oscar, qui lui permet d’entrer en contact plus facilement avec le patient et de le divertir avant et après l’opération chirurgicale. Ce nouvel accompagnement permet de faciliter le travail de l’équipe soignante et contribue à proposer une expérience unique à l’enfant et ses parents", a notamment expliqué le Dr Gérard Tramoni, médecin anesthésiste au Médipôle.

A noter que le robot humanoïde a été financé par Christophe Cocquerel, fondateur d’Oscar Développement, spécialisé dans l'immobilier et qui a donc donné son nom à Oscar. Cette technologie est estimée à 20 000 euros.