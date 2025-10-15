Judiciaire

Coups de poing et menaces de mort : une mère et son fils condamnés après des violences au Médipôle de Villeurbanne

Coups de poing et menaces de mort : une mère et son fils condamnés après des violences au Médipôle de Villeurbanne
Coups de poing et menaces de mort : une mère et son fils condamnés après des violences au Médipôle de Villeurbanne - LyonMag

Ce lundi, une mère et son fils ont été jugés et condamnés par le tribunal correctionnel de Lyon.

Car le 3 avril dernier, au Médipôle de Villeurbanne, ils avaient agressé le personnel de l'hôpital.

Tout avait débuté lorsqu'une aide-soignante leur avait demandé de sortir du box où leur proche était pris en charge. Mère et fils s'étaient alors rebellés, puis s'étaient montrés menaçants et enfin violents avec l'aide-soignante, deux infirmières et des policiers qui intervenaient. La quinquagénaire avait même donné des coups de poing, occasionnant 5 jours d'ITT à sa victime.

Face aux juges lyonnais, la femme originaire de Meyzieu et son fils qui vit en Isère ont déroulé une version qui n'a convaincu personne. Selon eux, c'est le personnel du Médipôle qui aurait frappé en premier la mère.

Selon le Progrès, cet épisode a eu des conséquences dramatiques pour le jeune homme. Alors qu'il devait se marier, sa garde à vue suite aux faits avait poussé à l'annulation de la cérémonie. Rongée par la honte, sa fiancée s'est suicidée.

Une peine de 10 mois de prison avec sursis a été prononcée à l'encontre des deux prévenus. Ils devront également indemniser leurs victimes à hauteur de 400 à 1200 euros. Mère et fils ont également l'interdiction de se rendre au Médipôle durant les trois prochaines années.

Tags :

villeurbanne

médipole

24 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
CSC le 16/10/2025 à 11:27
Chris696969 a écrit le 15/10/2025 à 11h17

"Une peine de 10 mois de prison avec sursis a été prononcée à l'encontre des deux prévenus. Ils devront également indemniser leurs victimes à hauteur de 400 à 1200 euros".

Autrement dit, aucune condamnation comme d'habitude...

vous n'avez pas lu comme d'habitude
Une peine de 10 mois de prison avec sursis et une indemnisation de 400 à 1200e.

Signaler Répondre
avatar
La mère Nael le 16/10/2025 à 11:16
Clyde a écrit le 15/10/2025 à 19h01

Des cassos de base !
Le niveau intellectuel doit être effarant ...

Sa mère lui tout appris. Même la victimisation quand ils sont dans la prédation en retournant les situations toujours à leurs avantages.

Signaler Répondre
avatar
Les fils de p’.. le 16/10/2025 à 08:38

Mamie écrase les Prout 💨… encore une Mère Toxique ☠️ qui a donné à son fils la même éducation qu’elle n’a jamais possédée 😂.

Signaler Répondre
avatar
Les chefs du pôle Vinatier aussi... le 16/10/2025 à 08:22
Kassos a écrit le 16/10/2025 à 00h45

Ça devrait être 20 ans fermes et automatiques pour avoir touché à un personnel d'hôpital, un pompier ou un flic dans un genre de prison à la salvadorienne. Ca calmerait vite fait tous les ratés là dehors.

"Des enveloppes frappées du tampon du Vinatier contenant des courriers politique en faveur du RN. Ces drôles de missives ont été reçues par une vingtaine d’habitants de Corbas, commune du sud-est lyonnais, selon une information du Progrès confirmée au Figaro . Elles ont été envoyées par un chef de pôle de l’hôpital psychiatrique, aux frais de son employeur."

Signaler Répondre
avatar
FV093C5 le 16/10/2025 à 07:23

C'est un peu comme ce quise passe sur les routes...

Signaler Répondre
avatar
Kassos le 16/10/2025 à 00:45

Ça devrait être 20 ans fermes et automatiques pour avoir touché à un personnel d'hôpital, un pompier ou un flic dans un genre de prison à la salvadorienne. Ca calmerait vite fait tous les ratés là dehors.

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 15/10/2025 à 19:52
Catalan a écrit le 15/10/2025 à 12h53

moi non plus je ne crois absolument pas au suicide de la future mariée, officiellement parceque elle était rongée par la honte.

Entièrement d'accord avec ce point de vue.

Signaler Répondre
avatar
choc à pic le 15/10/2025 à 19:20

VERDICT SCANDALEUX !!!

Signaler Répondre
avatar
Clyde le 15/10/2025 à 19:01

Des cassos de base !
Le niveau intellectuel doit être effarant ...

Signaler Répondre
avatar
Mamie48 le 15/10/2025 à 17:47

Bien faible la condamnation… c’est très grave d’être violant, soit en paroles, soit physiquement avec le personnel soignant, tout comme les forces de l’ordre ou les pompiers. Cette peine et l’amende sont bien légères et peu dissuasives

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 15/10/2025 à 16:22

"Alors qu'il devait se marier, sa garde à vue suite aux faits avait poussé à l'annulation de la cérémonie. Rongée par la honte, sa fiancée s'est suicidée."

Mais quand je dis que la consanguinité chez ces gens est un fléau. Mais éduquez vous...Après est ce qu'on peut dire qu'au vu du caractère violent du veuf et ex fiancé, en se suicidant elle a échappé à un féminicide ou pas ? Il faut enquêter un peu plus là sur le suicide de la mariée.

Signaler Répondre
avatar
Badabeu le 15/10/2025 à 15:45

En gros, de coupables, ils deviennent victimes.... toujours la même absence de droiture intellectuelle et d'assomption

Signaler Répondre
avatar
c'est vrai le 15/10/2025 à 15:11
Ex Précisions a écrit le 15/10/2025 à 10h29

Encore une histoire de fou avec en plus une future mariée qui se suicide, ça devient n'importe quoi...
Ce n'est pas la garde à vue qui a créé ce drame, pas possible.
Les hôpitaux comme la police sont confrontés à tous les cassos de la société qui sont de plus en plus nombreux.

la religion, ça vous ronge le cerveau. quand les apparences priment sur le reste, c'est la mort qui résume l'absolution.

les Japonais n'ont pas inventé le seppuku, ça se faisait déjà en Perse Antique, et chez les Mayas.

Signaler Répondre
avatar
Lyonnais07 le 15/10/2025 à 14:42

Pour avoir fréquenté dernièrement le medipole en tant que patient je peux témoigner que le personnel est exemplaire - notamment qualité de la prise en charge, empathie, sourire, politesse). à tous niveaux de poste . Sans commune mesure avec des hôpitaux publics.

Signaler Répondre
avatar
Cyrielle69 le 15/10/2025 à 13:49

Pourquoi interdiction de se rendre à Médipôle? C'est interdiction de se rendre dans tout centre de santé: Hôpitaux privés et publics: Cela ferait peut-être réfléchir....

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 15/10/2025 à 12:53
villeurb a écrit le 15/10/2025 à 12h44

je n'y crois pas à l'histoire de la mariée. y a autre chose derriere.

moi non plus je ne crois absolument pas au suicide de la future mariée, officiellement parceque elle était rongée par la honte.

Signaler Répondre
avatar
villeurb le 15/10/2025 à 12:44

je n'y crois pas à l'histoire de la mariée. y a autre chose derriere.

Signaler Répondre
avatar
Bazolo69 le 15/10/2025 à 11:55

Rébellion contre agents contre agents de la fonction publique, non mais on va où là ? Les bonnes habitudes se perdent ! Normalement c'est l'interminable cure des nerfs avec une cure à la saveur amère de psychiatrie publique,rien de mieux.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 15/10/2025 à 11:17

"Une peine de 10 mois de prison avec sursis a été prononcée à l'encontre des deux prévenus. Ils devront également indemniser leurs victimes à hauteur de 400 à 1200 euros".

Autrement dit, aucune condamnation comme d'habitude...

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 15/10/2025 à 11:16

Quelle belle famille.

Signaler Répondre
avatar
Watt le 15/10/2025 à 10:52

Tout le monde sait.

Signaler Répondre
avatar
Jérémy le 15/10/2025 à 10:44

Toujours les mêmes avec lesquels les élites et leurs chiens de garde de politiciens nous imposent de vivre.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/10/2025 à 10:29

Encore une histoire de fou avec en plus une future mariée qui se suicide, ça devient n'importe quoi...
Ce n'est pas la garde à vue qui a créé ce drame, pas possible.
Les hôpitaux comme la police sont confrontés à tous les cassos de la société qui sont de plus en plus nombreux.

Signaler Répondre
avatar
et oui le 15/10/2025 à 10:13

Tout ceux qui viennent " en famille " qui encombrent les hopitaux faisant des photos etc .... , en gros qui se croient tout permis !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.