Coups de poing et menaces de mort : une mère et son fils condamnés après des violences au Médipôle de Villeurbanne

Car le 3 avril dernier, au Médipôle de Villeurbanne, ils avaient agressé le personnel de l'hôpital.
Tout avait débuté lorsqu'une aide-soignante leur avait demandé de sortir du box où leur proche était pris en charge. Mère et fils s'étaient alors rebellés, puis s'étaient montrés menaçants et enfin violents avec l'aide-soignante, deux infirmières et des policiers qui intervenaient. La quinquagénaire avait même donné des coups de poing, occasionnant 5 jours d'ITT à sa victime.
Face aux juges lyonnais, la femme originaire de Meyzieu et son fils qui vit en Isère ont déroulé une version qui n'a convaincu personne. Selon eux, c'est le personnel du Médipôle qui aurait frappé en premier la mère.
Selon le Progrès, cet épisode a eu des conséquences dramatiques pour le jeune homme. Alors qu'il devait se marier, sa garde à vue suite aux faits avait poussé à l'annulation de la cérémonie. Rongée par la honte, sa fiancée s'est suicidée.
Une peine de 10 mois de prison avec sursis a été prononcée à l'encontre des deux prévenus. Ils devront également indemniser leurs victimes à hauteur de 400 à 1200 euros. Mère et fils ont également l'interdiction de se rendre au Médipôle durant les trois prochaines années.
