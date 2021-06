Près de Lyon : un nouveau centre de vaccination va ouvrir à Colombier-Saugnieu

Du lundi 28 juin au jeudi 30 septembre, un nouveau centre de vaccination ouvrira à Colombier-Saugnieu.

Il s’agit de l’ancien centre de vaccination de Genas qui vient s’installer sur la commune dans la salle festive "courrier sud" située au 38 impasse Vue du Ciel.

Il sera ouvert de 8h et 20h du lundi au samedi, sauf les jours fériés.

Pour réserver un créneau, il faut se rendre sur le site de Doctolib ou réserver par téléphone au : 04 23 10 10 10.

"Je me réjouis que l’Agence Régionale de Santé ait donné son feu vert pour l’installation de ce nouveau centre de vaccination dans notre commune. Si l’on veut pouvoir progressivement notre vie d’avant, dans la proximité et l lien social et de faire tomber le masque pour voir les sourires, cela ne se fera par sans la volonté de chacun", a déclaré le maire de Colombier-Saugnieu, Pierre Marmonier.

À noter que la vaccination sera ouverte à tous à partir de 12 ans dès le 15 juin, et qu’il est possible d’imprimer le questionnaire pré-vaccinal et de le remplir avant de venir.