Fête des pères : les idées cadeaux à trouver à Lyon !

À cette occasion, Praline et Rosette, spécialiste des balades gourmandes à Lyon, vous propose une sélection d’idées cadeaux originaux, gourmands et surtout toujours 100% lyonnais pour lui faire plaisir.

• Un coffret cadeau – Maison Duculty

Pour un papa gourmand, le cadeau idéal se trouve certainement chez la Maison Duculty. Vous trouverez dans cette charcuterie lyonnaise, artisanale et familiale, toute une… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Tendre portrait – Le Lautrec

Le Lautrec, chocolatier à Lyon, propose pour la fête des pères quatre portraits format polaroïd. Ces portraits sont évidemment faits de… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Une bonne bouteille de whisky – The Whisky Lodge

Bienvenue au paradis du whisky et autres spiritueux. The Whisky Lodge est une… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Food Tour dans Lyon – Praline et Rosette

Si votre papa est un épicurien alors pourquoi ne pas lui offrir un bon cadeau pour… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Un mâchon dans un bouchon lyonnais – La Meunière

Offrez à votre papa un mâchon dans un typique bouchon lyonnais pour la fête des pères. S’il est féru de… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Les bonbons de son enfance – Violette et Berlingot

Retrouvez tout un éventail de bonbons et confiseries sélectionnés avec soin par Anne-Claire de chez Violette et Berlingot. Vous y trouverez des… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Un abonnement café – Loutsa Torréfacteur

Pour finir cette sélection, nous vous proposons d'offrir un abonnement à des cafés de sélection de chez Loutsa Torréfacteur. Si votre papa est… (Lire la suite sur Praline et Rosette)