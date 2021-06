Lyon : condamné pour avoir pourchassé sa victime avec une arme blanche sur les quais

Et ce pour des faits qui remontent au 3 juin dernier. Vers 22h30 ce soir-là, des policiers en civil ont été témoins d’une nouvelle scène violente dans le quartier de la Guillotière, au niveau des quais du Rhône. Dans ce secteur très fréquenté le soir, Le Progrès révèle que les agents ont vu trois hommes qui poursuivaient un quatrième individu. Les agresseurs étaient alors armés de canettes découpées, faisant office de véritables armes blanches.

Selon nos confrères, l’un des agents a été obligé de dégainer son arme de service pour mettre en fuite le groupe déterminé à en découdre. L’un des individus véhéments a finalement été interpellé avec difficulté, le suspect tentant de frapper au visage le policier, à l’aide de la canette métallique découpée. L’homme était ivre lors de son placement en garde à vue.

Jugé en comparution immédiate, le prévenu a demandé pardon lors de l’audience. Connu sous cinq identités, et notamment pour vol par ruse et tentative de vol, il a été condamné à six mois de prison avec maintient en détention. L’homme devra aussi payer 500 euros de dommages et intérêts au fonctionnaire violenté.