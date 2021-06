Villeurbanne : à quoi va ressembler le quartier des Gratte-ciel dans 10 ans ?

Presque centenaire, le quartier des Gratte-ciel est dans le cœur de beaucoup de Villeurbannais. Alors quand on veut le faire évoluer, il est délicat pour les décideurs de ne pas froisser la population. C’est en jonglant entre modernité, urgence sociale, écologie et respect de l’Histoire que Cédric Van Styvendael et Bruno Bernard ont dévoilé les contours d’une micro-révolution dans la 20e ville de France.

Une avenue Henri Barbusse doublée…

Et puisqu’il faut bien commencer quelque part, c’est au pied des Gratte-ciel que presse et acteurs locaux étaient conviés pour entamer la visite. "Il y a peu de villes en France où l’on peut se permettre de doubler la taille de son centre-ville", a déclaré Cédric Van Styvendael. Car comme cela était déjà prévu dans le projet initial, l’avenue très commerçante Henri Barbusse, qui sépare les deux tours, verra sa longueur doublée à l’horizon 2030. Elle finira sa course au parc du Centre, reconnaissable par sa cheminée témoin du passé industriel de Villeurbanne. De ce fait, le centre-ville engloutira la rue Léon Chomel et le lycée Pierre Brossolette pour ajouter huit hectares à sa superficie.

L’avenue prolongée sera bordée par 19 000 m2 de commerces. Au-dessus de ces derniers, 832 logements verront le jour, dont 54% dits "abordables" (HLM, BRS et résidences étudiantes). Pour accompagner ces 1 750 nouveaux habitants, 20 000 m2 d’équipements publics (nouveau lycée, nouvelles écoles et crèches, nouveau cinéma) seront créés ou rénovés.

…pour accueillir le nouveau tram T6

La ligne A du métro coupera donc cette avenue en deux. Mais d’ici 2030, le transport souterrain sera appuyé par l’arrivée du tramway T6 nord à Villeurbanne, le SYTRAL l’a confirmé ce lundi. En arrivant de la rue Billon, il empruntera un bout de la nouvelle avenue Henri Barbusse avant de prendre un virage à l’Est pour longer le quartier par les rues Bourgey et Verlaine. De quoi rendre la zone encore plus attractive.

Bien entendu, l’entièreté de l’avenue Barbusse sera piétonne, en partant de la mairie jusqu’au parc du Centre. Comme il est de coutume au 21e siècle, les 2,7 nouveaux hectares d’espace public seront agrémentés de verdure. On peut notamment prendre pour exemple l’élargissement de la future esplanade Agnès Varda. Une trentaine de mètres seront ajoutés par rapport à la vision énoncée en 2011.

"Un moment important"

Au moment des traditionnelles prises de parole, on a senti un maire de Villeurbanne très ému. "C’est un moment important parce que les équipes précédentes ont travaillé depuis 15 ans à l’avènement de ce projet et passer à la réalisation des visions, c’est toujours un moment avec beaucoup d’émotion", a appuyé Cédric Van Styvendael. "Il y a aussi une forme de très grandes responsabilités par rapport à ce qui a été fait et ce qu’on va faire", a-t-il ajouté, justifiant ainsi ces 10 ans de réflexion villeurbannaise.

"C’est un projet essentiel pour la Métropole de Lyon", a complété Bruno Bernard, le président de la collectivité qui lançait le nouveau projet Part-Dieu deux semaines auparavant. Sa Métropole financera d’ailleurs les rénovations à hauteur de 50 millions d’euros sur les 100 millions requis.

Bien que la livraison complète soit prévue pour 2030, les différents équipements seront inaugurés au fur et à mesure. Les habitants pourront aussi s’approprier les lieux à travers des expérimentations et des animations tournant autour de la nature, et ce jusqu’en 2023.

Pour les plus curieux, la mairie organise une réunion publique sur le sujet ce mercredi soir.

L.M.