Lyon : les Nuits Sonores se feront finalement debout !

Avec la crise sanitaire et les règles instaurées par le gouvernement, l'évènement lyonnais aurait du se faire avec un public assis. Un comble quand on connaît la programmation, le type de musique et les habitudes des festivaliers.

Mais ce mercredi en fin de matinée, les Nuits Sonores ont annoncé avoir obtenu le feu vert des autorités pour que le public puisse être debout lors des évènements et des concerts.

"Après une longue période de doute, après des semaines à suivre les évolutions de la situation sanitaire et attendre le cadre définitif fixé par les pouvoirs publics, nous pouvons vous confirmer avec joie et soulagement que les retrouvailles du festival Nuits sonores avec le public auront bien lieu debout pour cette édition hors-série ! Cette décision marque une forme de retour à la vie, mais surtout à la danse, une forme de liberté d'expression au cœur de notre identité", commente l'équipe d'Arty Farty.

Les jauges seront toutefois limitées. Et l'accès aux Nuits Sonores ne se fera que sur présentation d'un pass sanitaire (test PCR ou antigénique négatif, certificat de vaccination ou de rétablissement du Covid-19) en version papier ou numérique.