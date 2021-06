Régionales : "le socle électoral écologiste est très puissant en Auvergne-Rhône-Alpes" selon Grégory Doucet, maire de Lyon

On a vu Grégory Doucet enlacer la candidate EELV au QG de cette dernière, avant de se rendre en préfecture du Rhône pour dire tout le bien qu’il pensait d’elle et prédire sa victoire face à Laurent Wauquiez dimanche prochain.

"On a une semaine pour faire campagne, on a une semaine pour ramener vers les urnes tous ceux qui ne sont pas allés voter. La Région, c’est le premier levier d’action pour le climat. Si on veut pouvoir agir sur le réchauffement climatique, on doit, avec la Région, travailler sur les transports, sur l’économie, sur l’agriculture… Et pour ça, c’est très très important d’aller voter le dimanche 27 juin", a indiqué le maire écologiste de Lyon.

Grégory Doucet a savouré "l’excellente surprise de voir Fabienne Grébert en 2e position. On la donnait parfois 5e, parfois 4e, parfois 3e dans les sondages. En vérité, le socle électoral écologiste est très puissant dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes".

L’édile lyonnais espère désormais que le "bloc pour l’écologie, pour la justice sociale, pour le renouvellement démocratique", qui va naître de l’union de la gauche sera suffisamment fort pour battre le président sortant de la Région. Pour rappel, Fabienne Grébert va très probablement faire alliance avec Najat Vallaud-Belkacem (PS) et Cécile Cukierman (PCF).