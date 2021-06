Axel Marin (EELV) : "En Auvergne-Rhône-Alpes, un programme commun qui est celui des écologistes"

Axel Marin, 2e sur la liste de Fabienne Grébert dans la Métropole de Lyon, a piloté ces dernières 48h l'accord de la gauche avec Najat Vallaud-Belkacem et Cécile Cukierman en vue du second tour des régionales.

Des négociations qui se sont "bien passées" pour former une alliance "assez naturelle" selon lui. "On est prêt, on a un programme commun qui est celui des écologistes.

On a eu quelques améliorations à apporter à notre programme suite à des propositions des socialistes et des insoumis", poursuit Axel Marin.

Les listes arrivées en tête prennent la tête de liste dans les départements. Najat Vallaud-Belkacem est donc 3e dans la Métropole de Lyon.

L'ancien directeur de campagne de Bruno Bernard promet un "véritable duel entre Laurent Wauquiez et toute la gauche et les écologistes rassemblés au second tour".

"Nos scores rassemblés dépassent les 32%. Il nous reste une petite dizaine de pourcentages à aller chercher, chez l'électorat de Bruno Bonnell (LREM) par exemple. Il y a un vrai coup à jouer, avec une mobilisation des jeunes qui votent majoritairement pour l'écologie", conclut-il.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.