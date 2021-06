Villeurbanne : le TNP sera libéré de ses occupants ce samedi

Le "collectif unitaire 69" et ses sympathisants, qui avaient été rejoints par les occupants de l'Opéra de Lyon il y a quelques semaines, lèveront le camp ce samedi 26 juin à 23h, a-t-on appris sur Facebook. Bien que ce ne soit pas explicitement indiqué, ce "Grand Départ" est probablement lié à l'annonce par le Conseil d'Etat de la suspension de la réforme de l'assurance chômage.

Cependant, "cette fin d'occupation ne signifie pas la fin du mouvement", peut-on lire dans le descriptif de l'événement. Le collectif devrait annoncer ses futures actions dans les prochains jours.

Le collectif unitaire a précisé que ce samedi d'adieu sera "une dernière journée de lutte et de fête sur le parvis du théâtre". Plusieurs rassemblements auront lieu l'après-midi et des concerts de rap et de slam seront joués.