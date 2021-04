Réforme de l'assurance chômage : les occupants du TNP demandent aux maires de Lyon et Villeurbanne de décréter un jour chômé ce vendredi

Le 7 avril dernier, les maires et présidents de grandes villes et métropoles co-signaient un courrier adressé à Emmanuel Macron. Parmi eux, Grégory Doucet (Lyon), Bruno Bernard (Métropole de Lyon) et Cédric Van Styvendael (Villeurbanne). Ils demandaient au Président de la République de permettre "la reprise de la programmation culturelle et la réouverture des équipements culturels".

Un courrier bien accueilli, non pas par l'intéressé, mais par les occupants du TNP de Villeurbanne. Ces derniers ont pris le temps de faire à leur tour une lettre, cette fois adressée aux élus de France Urbaine, et donc aux maires de Lyon et Villeurbanne.

"Afin de donner corps à votre soutien, nous vous faisons la proposition suivante pour le rendre concret : communiquer et relayer via vos outils de communication l'appel à manifestation pour le retrait de la réforme de l'assurance chômage qui aura lieu dans toutes vos villes le 23 avril, et de déclarer pour vos municipalités, communautés de communes, métropoles, que cette date sera un jour chômé pour sauver l'assurance chômage, afin qu'élus, cabinets, collaborateurs et agents municipaux puissent eux aussi manifester leur solidarité", écrivent donc les artistes et militants qui occupent le lieu culturel phare de Villeurbanne.

A voir donc si les élus écologistes et socialiste de l'agglomération donneront leur vendredi à leur personnel.