Villeurbanne : nouvelle mobilisation contre la loi "Sécurité globale"

Les manifestants ont rendez-vous ce samedi à 14h au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, qui est occupé depuis plusieurs jours par des intermittents du spectacle. Cette mobilisation, qui s’inscrit dans le cadre de la journée internationale contre le racisme et les violences policières, intervient également deux jours après le feu vert du Sénat jeudi dernier sur cette loi.

"Après avoir tenté d’interdire notre rassemblement de samedi dernier puis voulu le déplacer sur la place Jean Macé, histoire de l’invisibiliser, et enfin avoir tenté de le rendre muet en empêchant toute expression musicale revendicative à Bellecour, après avoir purement et simplement pris un arrêté interdisant la marche déclarée ce mardi 16 mars entre le palais de justice et la préfecture, notre collectif ne désarme pas et continue s’élever contre les lois et décrets liberticides que le pouvoir veut imposer à un peuple souffrant déjà durement des conséquences d’une gestion de crise sanitaire désastreuse, lui offrant comme seules réponses, l’arbitraire de l’état d’urgence permanent, la surveillance généralisée et la matraque", peut-on lire dans un communiqué du collectif "Non à la loi Sécurité globale".

A noter qu’avant cette manifestation, une "cantine solidaire" est prévue pour les occupants du TNP à partir de midi au 27 rue Salomon Reinach dans le 7e arrondissement de Lyon.