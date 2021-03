Crise du Covid-19 : le TNP occupé à Villeurbanne, un concert donné depuis le balcon

Depuis vendredi, le Théâtre National Populaire (TNP) de Villeurbanne est occupé par un collectif d'intermittents du spectacle. Les manifestants demandent notamment la réouverture des lieux culturels, ou encore la prolongation de l’année blanche pour les intermittents.

"Nous ne pouvons en effet que constater le mépris de ce gouvernement, qui plonge des secteurs entiers dans une grande précarité, durable et inadmissible. Nos structures, comme nos emplois sont de plus en plus menacés. Or, cette crise affecte déjà nos conditions d’existence et elle continuera de le faire dans les années qui viennent. […] Le gouvernement, plus enclin à offrir des cadeaux aux capitalistes, laisse les plus précaires d’entre nous sans solution", peut-on lire dans un communiqué du Collectif Unitaire 69.

Des musiciens ont alors donné un concert depuis le balcon du théâtre ce samedi. Pendant près d’une heure, environ 150 personnes se sont retrouvées sur la place Lazare Goujon pour profiter de cette parenthèse musicale, si rare aujourd’hui.

Pour rappel, il y a quelques semaines, le même collectif avait déjà menacé d’occuper l’Auditorium de Lyon avant les Victoires de la Musique qui avaient lieu à Lyon.