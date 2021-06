Renaud Payre : "C'est par le logement social qu'on arrivera à relancer la construction de logements dans la Métropole de Lyon"

Renaud Payre, au sein de la commission Rebsamen, cherche actuellement des "solutions pour relancer la construction de logements" en France. Et bien sûr dans la Métropole de Lyon. Selon le vice-président de Bruno Bernard, "un certain nombre de maires ne délivrent pas de permis de construire, ça ne peut pas durer. Mais il faut aussi prendre en compte le prix qui devient dément dans notre Métropole". D'où sa volonté de "favoriser l'accès à la propriété pour les classes les plus modestes". Et de construire des logements sociaux puisqu'aujourd'hui, une seule demande sur dix est satisfaite : "Je suis certain que c'est par le logement social qu'on arrivera à relancer la construction de logements".

"Nous avons des habitants qui n'arrivent plus à se loger dans la Métropole avec des prix au mètre carré qui dépassent les 10 000 euros. Ca n'est plus possible d'acheter, ça n'est plus possible de louer", poursuit l'élu.

Renaud Payre est également revenu sur les tensions entre Ville et Métropole qui sont nées autour de la prise en charge de jeunes migrants de la Croix-Rousse. "Cette fois-ci, bah oui, c'est la Ville de Lyon qui s'est occupée de prendre en charge ces jeunes. J'applaudis, c'est très bien que d'autres collectivités accompagnent la Métropole dans ce dispositif de l'hospitalité", note le vice-président.

"Dans quelques semaines, nous pourrons annoncer avec l'Etat que nous prenons en charge la Station et que nous travaillons sur un deuxième site expérimental pour ces jeunes, mineurs ou majeurs, qu'il faut accompagner", promet l'ancien directeur de Sciences Po Lyon.

