Régionales : Fabienne Grébert (EELV) en tête à Villeurbanne

La candidate de l’union de la gauche a certes perdu le second tour des régionales, mais elle est arrivée en tête à Lyon et Villeurbanne. Pour cette dernière, la mairie socialiste annonce que Fabienne Grébert remporte 54,52% des voix. Elle devance Laurent Wauquiez et ses 35,23% des voix, tandis qu’Andrea Kotarac (RN) ne fait pas illusion avec ses 10,25% des voix.