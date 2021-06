Renaud Pfeffer : "Laurent Wauquiez, un président de Région qui a une vraie dimension nationale"

Probable futur vice-président de Laurent Wauquiez à la Région, Renaud Pfeffer a passé une courte nuit après avoir fêté la victoire de son équipe aux régionales. "Ce qui était attendu, c'était un projet. Et il était très clair. On a eu une ligne claire, on a un score clair", a-t-il indiqué, en paraphrasant Laurent Wauquiez.

Beaucoup attendaient une possible déclaration de candidature de Laurent Wauquiez pour 2022. Elle n'est pas venue, pas encore : "La Région peut être un moteur économique pour le pays. (...) Les problématiques d'une région sont les mêmes que celles d'un pays : sécurité, emploi, santé", a indiqué Renaud Pfeffer, qui estime avoir entendu "un vrai discours de président de Région. Mais c'est vrai que c'est un président de Région qui a une vraie dimension nationale".

Pour Renaud Pfeffer, Laurent Wauquiez est une personne "fiable loyale, sur qui on peut compter, qui montre l'exemple. Avec lui, on sait où on va".

Renaud Pfeffer a aussi réagi aux scores des écologistes dans la Métropole de Lyon, où Laurent Wauquiez est arrivé en tête. Pour le maire de Mornant, Grégory Doucet et ses équipes ne portent que des "sujets marketings qui ne changent pas la vie. Il faudrait qu'ils soient plus ambitieux pour espérer de meilleurs résultats".

