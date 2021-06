L'annulation de la mise sur le marché du Roundup Pro 360 confirmée par la cour d'appel de Lyon

La justice a confirmé l'annulation de la décision de l'ANSES (agence de sécurité de l'alimentation et de l'environnement) de la mise sur le marché de ce produit phytopharmaceutique pour méconnaissance du principe de précaution.

"Un produit phytopharmaceutique qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché", indique l'arrêt.

La cour administrative d'appel rejette ainsi les requêtes de la société Bayer Seeds et de l'ANSES déposées contre le jugement prononcé en première instance. Le tribunal administratif de Lyon avait annulé la décision du 6 mars 2017 de l'ANSES de mise sur le marché du Roundup Pro 360 de Monsanto, un herbicide à base de glyphosate. "Les études scientifiques et les expériences animales montraient que le Roundup Pro 360, préparation dont la toxicité est plus importante que celle du glyphosate, est un produit potentiellement cancérigène pour l’homme, suspecté d’être toxique pour la reproduction humaine et pour les organismes aquatiques", avait alors justifié le tribunal lyonnais.