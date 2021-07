Les premiers bus au BioGNV déployés lundi dans la Métropole de Lyon

Les trois premiers bus carburant au gaz naturel issu du recyclage seront mis en service en début de semaine dans la Métropole de Lyon, sur les lignes 7 et C15. La première chose qui surprend sur ces nouveaux véhicules, c'est le bruit, quasi inexistant lors du démarrage. Une fois à bord, on arrive même à entendre le mouvement des roues et du mécanisme.

Mais ces engins sont surtout conçus pour polluer le moins possible. Le BioGNV est fabriqué à partir de déchets récupérés par exemple dans des exploitations agricoles ou dans des cantines scolaires. Le produit est ensuite acheminé dans une station de compression et de distribution installée par l'entreprise TSG dans le dépôt TCL de La Soie à Villeurbanne.

Le grand gagnant de l'opération, c'est l'atmosphère. Ces nouveaux bus émettent en effet 50% de particules polluantes en moins que les bus diesel. "Nous devons être exemplaires", a assuré Bruno Bernard en visitant le site. "La pollution tue des personnes de façon prématurée (...) c'est donc un enjeu majeur pour nous", a poursuivi le président de la Métropole de Lyon et du Sytral.

A la rentrée 2021, 56 bus au BioGNV seront mis en service. Trente sont articulés et coûtent 470 000 euros l'unité. Les 26 autres, standard, chiffrent à 360 000 euros. Un renouvellement de flotte à 24 millions d'euros donc, auquel il faut ajouter deux millions pour la construction de la station. L'exploitation est en revanche moins coûteuse, principalement grâce au prix du carburant.

Avec cette cinquantaine de nouveaux véhicules, le Sytral s'inscrit pleinement dans la transition douce, notamment en vue de l'instauration prochaine de la Zone à Faibles Emissions. D'ici 2026, 400 bus du réseau TCL seront remplacés par des véhicules GNV ou électriques.

L.M.