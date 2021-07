Lyon : une nouvelle plateforme dédiée aux petits services du quotidien

Cette plateforme, présente à Paris dès 2011 et depuis quelques mois à Bordeaux, met en relation des particuliers ou encore des entreprises avec des personnes ayant besoin d’aide pour des petits services du quotidien.

Ménage, déménagement, bricolage et même garde d’animaux… Les missions sont nombreuses et variées et peuvent être remplies par des professionnels comme des particuliers souhaitant arrondir leur fin de mois.

"On a tous besoin de faire mille choses chez soi mais nous n’avons pas le temps ou nous ne savons pas les faire. On ne sait jamais qui contacter, et ça c’est vraiment l’ADN de Stootie", assure Maxime Courtaigne, le directeur général de la start-up appartenant au groupe Cdiscount.

Plusieurs centaines de demandes ont déjà été réalisées à Lyon sur la plateforme qui promet non seulement une réponse rapide (moins de trois minutes) mais également un prix défiant toute concurrence.

A.D.