Sortie de Kaamelott : Laurent Wauquiez salue le travail d'Alexandre Astier, "grand ambassadeur" d'Auvergne-Rhône-Alpes

A Lyon, Grégory Doucet souhaitait via Twitter "à ce premier Volet de Kaamelott un grand succès".

Mais Laurent Wauquiez rappelle que le réalisateur et acteur Alexandre Astier est certes Lyonnais, mais aussi Ardéchois. Et donc "un de nos plus grands ambassadeurs pour donner envie aux Français de découvrir la beauté de nos paysages, de notre partrimoine, de tous ces grands espaces d’évasion que l’on trouve chez nous".

Dans un communiqué de presse, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes se dit fier "d’avoir accompagné la création de cette œuvre à laquelle je suis personnellement d’autant plus attachée qu’elle sublime notre cher Mont Mézenc".

Le tournage de Kaamelott a fait la part belle à la région avec 13 jours dans le Rhône, 12 jours dans la Loire, 3 jours en Haute-Loire, 3 jours dans le Puy-de-Dôme, 2 jours en Isère et 1 jour dans la Drôme.