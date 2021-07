Lyon : le pompier antivax, star des réseaux sociaux, passera en conseil de discipline en septembre

Selon le Progrès, Pierrick Thevenon passera alors en conseil de discipline au tribunal administratif de Lyon pour répondre de faits de "non-respect de son devoir de réserve".

Ce pompier lyonnais avait fait polémique au mois de mai dernier lorsqu’une vidéo de lui concernant le vaccin contre le Covid-19 avait fait le tour des réseaux sociaux. Pierrick Thevenon, en tenue et devant l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc, rapportait alors les propos supposés d’une infirmière qui évoquait des "AVC massifs de personnes s’étant fait vacciner dans les 15 jours précédents". De quoi nourrir la sphère antivax, qui prenait de plus en plus d’ampleur au printemps.

Agé de 32 ans, le pompier, qui est également conseiller municipal à Saint-Symphorien-sur-Coise, risque gros. Car s’il s’est excusé, jure avoir été dépassé par les évènements et que la fameuse vidéo était initialement réservée à un cadre privé, Pierrick Thevenon était l’un des intervenants stars d’une émission de La Une TV dimanche dernier dédiée aux avis complotantes et opposés au vaccin et au pass sanitaire obligatoire.

Une rétrogradation voire une révocation pourrait donc attendre le jeune soldat du feu à la rentrée.