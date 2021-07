Lyon : la CGT des cheminots veut se concentrer sur ses missions, pas sur les contrôles du pass sanitaire

Dans un communiqué de presse, le syndicat alerte sur les conditions de travail des cheminots. Alors que les guichets de la gare de Lyon Perrache seront fermés quatre semaines cet été, "faute d'effectifs suffisants", la CGT n'imagine pas que l'on puisse demander aux cheminots de rajouter à leurs missions quotidiennes de contrôler les pass sanitaires des voyageurs qui prendront le train en août.

"Bien souvent aujourd’hui, les cheminots n’ont plus les moyens de travailler correctement et cela a des conséquences sur la production ferroviaire et la qualité de service rendu aux usagers. Le Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la région de Lyon exige des différentes directions SNCF qu’elles donnent, à ses salariés, les moyens de travailler pour répondre aux exigences du service public. Les cheminots doivent pouvoir se concentrer sur les seules obligations qui leurs incombent", écrit le syndicat ce mardi.