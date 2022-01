Lyon : les anti-pass sanitaire accusent la préfecture du Rhône "d'invisibiliser" leurs cortèges

En ce début de semaine, après une nouvelle mobilisation, le président du collectif Lyon pour la Liberté est monté au créneau. Le chef du mouvement de contestation du pass sanitaire et bientôt vaccinal Thibault Pillet dénonce "les dérives de la préfecture du Rhône, et notamment le bureau de l'ordre public et des grands évènements".

En cause, selon le jeune homme de 24 ans, "une pression politique, depuis 2021, de la part de la préfecture dans le but d'invisibiliser les cortèges et revendications".

"Nos parcours sont souvent refusés ou déviés à l'autre bout de la ville, sans aucun motif valable" détaille à notre rédaction le leader du collectif pour qui les cortèges se passent toujours très bien : "nous sommes pacifistes et très respectueux du mobilier urbain et des services de police, et nous ne souhaitons pas faire de dégradations". Il évoque aujourd’hui "des pressions politiques alors que le pass vaccinal se met en place" et affirme être actuellement "dans une certaine dictature".

Le week-end dernier, la préfecture du Rhône avait bien accepté une déambulation en Presqu’île, alors que les soldes d’hiver venaient de débuter. Contactés, les services de l’Etat assurent mener un dialogue "systématique" avec les futurs manifestants sur l’itinéraire d’une manifestation déclarée : "Il faut prendre en compte de nombreux facteurs comme éviter les rues étroites ou le croisement avec une autre manifestation".

Ce samedi après-midi, une nouvelle manifestation "contre la société d'apartheid, le vaccin obligatoire et ses effets secondaires graves", ou encore "les mensonges médiatiques, la corruption des élites et des Big Pharma", sera menée dans la capitale des Gaules.

Le parcours exact, discuté avec la préfecture, n’est pas encore connu.

J.D.