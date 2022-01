Lyon : la femme faussaire avait édité des milliers de faux pass sanitaires

Âgée de 23 ans, cette dernière est soupçonnée d’avoir édité depuis juillet dernier des milliers de faux pass sanitaires. Un business lucratif pour la mère de famille sans emploi, puisque les QR code étaient vendus 50 à 100 euros chacun. Un préjudice de plusieurs milliers d’euros est évoqué par nos confrères de l’AFP.

Résidante à Bron, la suspecte a été perquisitionnée récemment. Dans un placard, 14 000 euros ont été retrouvés par les enquêteurs parisiens aidés par le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG). La lyonnaise a finalement été mise en examen en ce début de semaine.

La faussaire avait un mode opératoire bien rodé. Toujours d’après l’AFP, elle récupérait les noms et identifiants de médecins via le site internet Doctolib. Grâce à ces données, elle pouvait ainsi accéder au site de l'assurance maladie et générait un document qui prouvait que le patient avait reçu une dose de vaccin.

Ce mardi, le ministère de l’Intérieur avait justement affirmé que depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, "192 483 faux pass sanitaires" avaient été repérés par les forces de l’ordre. Au total, 435 enquêtes ont été ouvertes par la justice, dont cette concernant la faussaire de l’agglomération lyonnaise. Alors que le pass vaccinal doit être prochainement voté à l’Assemblée nationale, des sanctions plus dures contre les détenteurs de faux QR code devraient être actées : jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende.