Bison futé prévoit un nouveau week-end compliqué autour de Lyon

L'A7 et la M7 seront très encombrées - LyonMag

La fin des vacances approche et les retours vont se faire de plus en plus nombreux.













Dès ce vendredi, Bison Futé prévoit une circulation très difficile dans l’agglomération lyonnaise. Si dans le sens des départs la situation est classée orange, c’est pour les retours que l’outil hisse le drapeau rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Tous les indicateurs montent d’un cran ce samedi. Pour les départs, ce sera orange dans toute la région lyonnaise et rouge sur l’arc méditerranéen. La journée est classée noire dans le quart Sud-Est pour les retours. Il est conseillé aux automobilistes d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange toute la journée. La situation sera un peu plus calme dimanche puisque aucune difficulté n’est prévue pour les départs. Attention cependant aux retours dans la région puisque les routes seront classées rouge. Lundi encore quelques difficultés devraient être observées dans le sens des départs.